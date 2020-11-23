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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إيطاليا تصل إلى 1.41 مليون حالة والان مع التفاصيل
الإثنين 23 نوفمبر 2020
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 41ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين، بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 49823 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس 553 ألفا و 98 شخصا.
وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 42 أسبوعا.
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