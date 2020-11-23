إقدام تنظيم داعش الإرهابي على جريمة مروعة بالعراق

الإثنين 23 نوفمبر 2020

كشف مسؤول عراقي، الإثنين، عن إقدام تنظيم داعش الإرهابي على جريمة مروعة، غربي البلاد، تضمنت قتل 3 أشخاص وحرق جثثهم.



وقال قائم مقام قضاء الرطبة، غربي محافظة الأنبار، عماد الريشاوي، وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن "عناصر من تنظيم داعش نصبوا كمينا، مساء الأحد، على الطريق السريع شرقي الرطبة".

وأضاف: "فتحوا النار على سيارة وشاحنة نقل، مما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص".

وأشار إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي أقدموا على حرق جثث الضحايا بعد تصفيتهم.

ونفذ داعش، خلال اليومين الماضيين، عمليتين استهدفت إحداهما ناحية يثرب، جنوب صلاح الدين، باستخدام سلاح قنص، وأخرى بتفجير عجلة عسكرية تابعة للجيش العراقي في منطقة حمام العليل بمحافظة نينوى، مما أسفر عن وقوع أكثر من 6 قتلى وعدد من الجرحى.

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.