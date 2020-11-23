شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى جديدة بشأن مكافحة «كورونا».. لقاح «أكسفورد» فعال بنسبة 70% والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني، اليوم الاثنين، أن اللقاح المضاد لكورونا ، الذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض.
وأوضح المختبر أنها نتائج موقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في بريطانيا والبرازيل.
وقال الباحث الرئيسي في أسترازينيكا، أندرو بولارد، إن العلماء سعداء بالنتائج، مشيرا إلى أن الباحثين وجدوا أنه إذا تم إعطاء الأشخاص نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة، بدلا من جرعتين كاملتين، فإن نسبة الوقاية ترتفع إلى 90 في المئة ، بحسب سكاي نيوز .
وأردف بولارد قائل “تظهر هذه النتائج أن لدينا لقاحًا فعالًا سينقذ أرواحا كثيرة”.
ويعد هذا اللقاح أقل إقناعا من لقاحي فايزر/بيونتك وموديرنا اللذين تتجاوز فعاليتهما نسبة 90 في المئة، بل وتقترب من 95 في المئة.
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