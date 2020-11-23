حملة تواقيع في البرلمان تمهيدا لاستجواب محافظ البنك المركزي

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بان مجموعة من النواب بدأوا بجمع تواقيع برلمانية تمهيدا لاستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "أجوبة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لم تقنع عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري، بعد توجيه له السؤال الشفهي، ولهذا قرر الساري بدعم من نواب الى تحويل السؤال الشفهي الى استجواب وباشر بجمع التواقيع اللازمة لهذا الاجراء".
واشار المصدر الى ان "الاستجواب سيكون بعد استكمال الاجراءات القانونية وسيتم تحديد يوم للاستجواب الذي سيتضمن اسئلة حول الفساد في مزاد العملة".
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