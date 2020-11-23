عادات يوميّة تجعلك تبدين أكبر سنّاً... تجنّبيها!

أشارت دراسة حديثة إلى أنه يمكن اتباع بعض العادات اليومية التي لا تنتبه إليها الكثيرات أن يسبب ظهور علامات التقدّم في السن بسرعة على البشرة.

وفي هذا السياق، ذكر الباحثون تناول المشروبات بواسطة القشة، فهذا يمكن أن يسبب مع مرور الوقت ظهور التجاعيد في محيط الفم. كما لفتوا إلى أن التدخين يؤدي إلى نتيجة مماثلة، ولهذا نصحوا بالإقلاع عنه كما بالشرب من الكوب مباشرةً.



وفي الإطار نفسه، وجد الخبراء أن من الافضل تجنّب النوم على أحد الجانبين مع إلصاق الوجه بالوسادة، ونصحوا بالاستلقاء على الظهر. كما رأوا أن من المهم الانتباه إلى طريقة الجلوس، وأوضحوا أن اعتماد الوضعية الخاطئة يمكن أن يسبب إخراج العمود الفقري من محوره الطبيعي وتغيير الوضعية الطبيعية للعظام والعضلات.

وحذروا من ذلك مشيرين إلى أنه يؤدي إلى الشعور بالتعب والألم ويُحدث تغييرات سلبية في الجسم. ولهذا شدّدوا على أهمية الجلوس بظهر مستقيم وعدم فعل هذا لساعات طويلة، وعلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية المناسبة.