وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن "البعض يرى أن ما قام به محمد رمضان تطبيع واحتفال مع الإسرائيليين"، مشيرا إلى أن "الاجتماع سيضم المستشارين القانونيين ومجالس للنقابات، من أجل دراسة الفيديوهات التي وصلت للنقابة"، مشددًا على أن القرار سيتم اتخاذه بحسم.
وتابع: "الحادثة ليست الأولى من نوعها، فهناك شخص فعل ما فعله محمد رمضان، ولكن أعلن عن انتمائه وأنه توجه برغبته إلى إسرائيل وعليه تم شطبه من نقابة المهن التمثيلية"، موضحا أن "العقوبات في النقابة تبدأ من الإنذار وتصل إلى الشطب، كما أن محمد رمضان سيكون له الفرصة للتحدث وقول ما لديه".
واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتضانه نجماً إسرائيلياً... عقوبات ضدّ محمد رمضان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.