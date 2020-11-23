أعرب المئات من اصحاب العقارات في قضاء بلدروز ( 45 كم جنوب غرب بعقوبة مركز محافظة ديالى )، الاثنين، عن امتعاضهم الكبير بسبب قرار حكومي وصفوه بالجائر.





وأضاف أن "المئات من اصحاب هذه العقارات سيتكبدون خسائر مالية كبيرة بسبب القرار"، مطالباً رئيس الوزراء بـ "استثناء اصحاب العقارات التجارية من دفع الضريبة للعام الحالي جباية الضريبة للعام الحالي".

وقال حقي الربيعي ممثل رجال الاعمال في القضاء في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة المركزية وعن طريق دائرة المالية تفرض ضريبة على اصحاب الاملاك من المحلات التجارية والعقارات بمسبة 10% رغم الاوضاع السائد في البلاد وجائحة كورونا التي ادت الى فرض حظر التجوال لشهور طويلة وعدم استيفاء مبالغ الايجارات".وأضاف أن "المئات من اصحاب هذه العقارات سيتكبدون خسائر مالية كبيرة بسبب القرار"، مطالباً رئيس الوزراء بـ "استثناء اصحاب العقارات التجارية من دفع الضريبة للعام الحالي جباية الضريبة للعام الحالي".

كانت هذه تفاصيل خبر اصحاب العقارات التجارية في ديالى يطالبون باعفائهم من الرسوم الضريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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