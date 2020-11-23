من هو الرأس الجديد لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة أعلن التنظيم الإرهابي المسمى بـ"القاعدة في بلاد المغرب" عن تعيين زعيم جديد له عقب مقتل قائده السابق الإرهابي الجزائري عبدالمالك درودكال، منذ 5 أشهر. وكشف خبيران جزائريان عن دور قطري خفي في تعيين الإرهابي الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي على رأس تنظيم "القاعدة" ببلاد المغرب العربي.

الشر القطري يمزق مالي.. تمويل جرائم "ماسينا" الإرهابية والإرهابي الجزائري "أبوعبيدة" يرأس أيضا ما يسمى بـ"مجلس الأعيان"، وهو بمثابة "لجنة توجيهية" للتنظيم الإرهابي الذي بات ينشط في منطقة الساحل الأفريقي، ونفذ عدة عمليات إرهابية ضد الجيش المالي والمدنيين.



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