إسرائيل تعرض على لبنان مفاوضات مباشرة.. "علنية أو سرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم وزير إسرائيلي، اليوم الإثنين، بعرض للبنان لإجراء مفاوضات مباشرة؛ علنية أو سرية، حول ترسيم الحدود بإحدى الدول الأوروبية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إنه تقدم بعرض للرئيس اللبناني ميشال عون للقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية.

وبدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي المفاوضات بين البلدين حول ترسيم الحدود المائية بين البلدين.

وتنعقد جلسات المفاوضات في منطقة الناقورة الحدودية، جنوب لبنان، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين، ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات مطلع الشهر المقبل.

ولكن شتاينتس والرئاسة اللبنانية قالا في تغريدات على حسابهما في تويتر نهاية الأسبوع الماضي إن هذه المفاوضات تواجه صعوبات.

واليوم الإثنين كشف شتاينتس عن نص رسالة وجهها إلى الرئيس اللبناني عون حول هذه المفاوضات.

وجاء في نص الرسالة : "فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون،أولا، رغم وضع العلاقات الراهن بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشا سريعا من الأزمة التي تعيشونها".

وأضاف: "يسرّني بأن أبلغكم بأنني أستمتع من الحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة على تويتر حول المفاوضات على الحدود البحرية".

واستدرك شتاينتس "ولكن للأسف الشديد، يبدو أنكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال الـ15 عاما الأخيرة".

وقال: "إنني على قناعة بأنه لو استطعنا اللقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية, لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد".

واعتبر شتاينتس إنه "بذلك سنستطيع أن نساهم في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما".