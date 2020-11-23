تقاريرإعلامية إسرائيلية: نتنياهو سافر سرا إلى السعودية لإجراء محادثات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سافر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سرا إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحف إسرائيلية اليوم الاثنين أن نتنياهو التقى في مدينة نيوم السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد. وبحسب التقارير، رافق نتنياهو رئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد"، يوسي كوهين.

ولم يرغب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على التقارير الخاصة بهذه الزيارة الاستثنائية. وكتب مستشار نتنياهو لوسائل التواصل الاجتماعي، توباز لوك، على "تويتر" صباح اليوم أن رئيس الوزراء يصنع السلام بينما يصنع وزير الدفاع بيني جانتس السياسة. ويعتزم جانتس تسليط الضوء على عمليات الشراء في فضيحة شراء غواصات من ألمانيا. وتعرض نتنياهو لضغوط على خلفية هذه الفضيحة.

وتسعى إسرائيل إلى التقارب مع الدول العربية. ووافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إقامة علاقات دبلوماسية مع دولتي البحرين والإمارات. وشكلت الدول بذلك تحالفا ضد إيران. وترى إسرائيل والدولتان السنيتان، البحرين والإمارات، وحليفتهما الإقليمية السعودية إيران الشيعية واحدة من أكبر التهديدات للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأبدت السعودية في البداية رد فعل متحفظ على اتفاقيات الدولتين الخليجيتن مع إسرائيل. ومع ذلك، فتحت المملكة مجالها الجوي للرحلات الجوية بين الدول الثلاث. وكانت تحظر السعودية تحليق رحلات عابرة من وإلى إسرائيل فوق أراضيها استنادا إلى عدم اعترافها بإسرائيل كدولة وعدم إقامتها علاقات دبلوماسية معها.

واتبعت الدول العربية حتى الآن نهجا يجعل حل النزاع مع الفلسطينيين شرطا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتنص مبادرة سلام سعودية على تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل إذا انسحبت الدولة اليهودية من جميع الأراضي المحتلة منذ عام .1967