شكرا لقرائتكم خبر عن «دانون» تعتزم إلغاء 2000 وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعلنت شركة «دانون» الفرنسية للصناعات الغذائية التي تراجعت مبيعاتها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الإثنين نيتها إلغاء حتى ألفي وظيفة في مقارها في فرنسا والخارج «لتبسيط» تنظيمها وإعادة تحريك النمو.

وصرح رئيس مجلس إدارة دانون إيمانويل فابر لفرانس برس «في فرنسا سيتم تسريح 400 إلى 500 شخص أساسا من المديرين والمسؤولين».

وأعلن ان «عملية التسريح ستطال كافة بنى الفرق المشتركة كمقارنا في أمستردام وسنغافورة وباريس» موضحا أن الخطة التي تدعى «محليا أولا» ترمي إلى «توطيد القدرة على المستوى المحلي» وفي الدول التي تنشط فيها الشركة.

وجاء في بيان أن المجموعة تتوقع «تراجع نفقاتها العامة والإدارية ب700 مليون يورو ما يمثل 20% من تكاليف بنية المؤسسة».

وتراهن دانون على «موارد جديدة للإنتاج الصناعي تسمح بخفض كلفة المنتجات المطروحة للبيع ب300 مليون يورو». وتنوي المجموعة توفير مليار يورو بحلول 2023.

(أ ف ب)

كانت هذه تفاصيل خبر «دانون» تعتزم إلغاء 2000 وظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.