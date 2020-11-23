شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل المكاسب بفضل آمال اللقاح وتوترات جيوسياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط 1% الاثنين، لتواصل مكاسبها، إذ يتوقع المتعاملون تعافياً للطلب على الخام، بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس كورونا ومخاوف حيال توتر في الشرق الأوسط، بعدما قالت ميليشيات الحوثي اليمنية إنها أطلقت صاروخاً على محطة توزيع تشغلها أرامكو السعودية في جدة.

وتقع منشآت أرامكو لإنتاج وتصدير النفط في الغالب في المنطقة الشرقية على بعد أكثر من ألف كيلومتر من جدة.

وعززت المعنويات آمال أن تستمر منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في كبح الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا ما يعادل 1.4 في المئة إلى 45.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً ما يوازي 1.2 في المئة إلى 42.91 دولار للبرميل. وقفز الخامان 5% الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي وهي شركة خدمات مالية «تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفعالية لقاحات فيروس كورونا قيد التطوير والتوقعات بأن اجتماع أوبك+ في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الحالية لمدة بين ثلاثة وستة أشهر».

قالت شركة أسترازينيكا البريطانية للعقاقير الاثنين، إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد والذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعالاً بنسبة 90 في المئة بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.

وتجتمع أوبك+ يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني والأول من ديسمبر/ كانون الأول لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً من 7.7 مليون برميل يومياً من يناير /كانون الثاني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. (رويترز)