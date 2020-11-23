مد استثناءات الحضور الفعلي لاجتماعات مجالس إدارات البنوك لنهاية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد فترة السماح بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة أعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر في اجتماعات مجلس الإدارة عبر الفيديو أو الهاتف حتى نهاية شهر ديسمبر 2021.

وكان عضو مجلس الإدارة الواحد لا يجوز له المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة البنك عبر الفيديو أو الهاتف أكثر من مرتين خلال العام، وذلك بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس.

وبحسب كتاب دوري أصدره البنك المركزي للبنوك اليوم الاثنين، ونشره على موقعه الإلكتروني، قرر مجلس إدارة البنك المركزي أيضا مد فترة عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات مجالس إدارات البنوك حضورا فعليا حتى نهاية العام المقبل.

وأشار الكتاب الدوري، الموقع باسم طارق عامر محافظ البنك المركزي، إلى أن هذه القرارات تأتي استمرارا للجهود المبذولة لدعم البنوك خلال المرحلة الراهنة، وحرصا على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي قرر تفعيل هذه الاستثناءات حتى نهاية العام الحالي، وذلك في كتاب دوري سابق بتاريخ 17 مارس الماضي، تزامنا مع بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وكان البنك أعلن في يناير 2019، خلال كتاب دوري، تعديل عدد من تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والتعليمات الصادرة في 20 سبتمبر 2018، بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية أداء البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري وتخفيف الأعباء عليها.

وتضمنت التعليمات الصادرة في يناير 2019 أن يصبح اجتماع مجلس إدارة البنك بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 8 مرات خلال العام، وذلك بناءً على دعوة رئيس المجلس، أو كلما رأى رئيس المجلس مبررا لذلك.

وللمسؤول التنفيذي الرئيسي بالبنك أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون مصحوبا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.

كما اشترطت هذه التعليمات أن يكون الأصل لحضور اجتماعات مجالس إدارات البنوك هو الحضور الفعلي للأعضاء، وأنه في حالة تعذر ذلك يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا.