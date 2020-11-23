بنك التعمير والإسكان يخطط للحصول على رخصة "بنك رقمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، في تصريحات لمصراوي، إن البنك يدرس التقدم للبنك المركزي من أجل الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي وذلك بعد تطوير وتدعيم البنية التكنولوجية في البنك.

وأضاف غانم أن البنك يواصل ضخ استثمارات في البنية التكنولوجية وتطوير البنية التحتية بأحدث الأنظمة الرقمية وذلك لنشر خطة ميكنة المدفوعات طبقا لاستراتيجية البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن البنك يستهدف التوسع في فتح فروع إلكترونية بالتوازي في فتح فروع تقليدية ولكن بمساحات صغيرة حيث يستهدف إنشاء 10 فروع جديدة خلال الفترة المقبلة ليصل إجمالي عدد الفروع 110 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن عدد المشتركين في الخدمات الرقمية المختلفة شهد معدلات زيادة بنسبة 100% وذلك لإقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم لتقليل استخدام الكاش تخوفا من عدوى فيروس كورونا.

ويقدم بنك التعمير والإسكان العديد من الخدمات الرقمية للعملاء مثل المحفظة الذكية والإنترنت والموبايل بانكج وذلك بعد إطلاق البنك المركزي العديد من المبادرات التي ساهمت في زيادة تحول البنوك للتوسع في الخدمات الرقمية.