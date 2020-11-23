أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي جنيهين للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 811 جنيهًا مقابل 813 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 695 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 927 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيها.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.11% خلال تعاملات اليوم، حيث تراجعت سعر الأوقية بنحو 2.14 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1868 دولارًا في تمام الساعة 12:33 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.