صور.. إقبال المواطنين على لجان جولة إعادة انتخابات النواب في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهدت اللجان الانتخابية بقرى محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، إقبالًا من المواطنين في اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، فيما شهدت اللجان الانتخابية بالمدينة إقبالًا محدودًا.

شهد محيط المقار الانتخابية تأمينات مشددة من جانب قوات الشرطة بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، مدير الأمن.

بلغ إجمالي عدد الناخبين بسوهاج 3 ملايين و74 ألفًا و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزًا انتخابيًا، و‏1081 لجنة فرعية.

ووجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بتجهيز المقار الانتخابية وفقًا للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي، وتجهيز غُرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

شدد "الفقي" على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع حالات الإشغال من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كراسي متحركة بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.