السداد نقدا أو على 3 دفعات.. تفاصيل حجز جبانات وادي الراحة بـ 130 ألف جنيه للواحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن مساحته 20 مترا بجبانات وادي الراحة، وذلك حتي الإنتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة .

تقع الجبانات جنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق (القطامية - العين السخنة).

شروط التقديم

- استيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

- ألا يكون قد سبق (للزوج / الزوجة) الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.

- أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

يكون التخصيص للمدفن مقابل ١٣٠ ألف جنيه تسدد بأحدى الطريقتين:-

أسلوب السداد

- سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة.

- يتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة.

- السداد على دفعات يتم كالآتي: ( يسدد فور قبول الطلب مقدم التعاقد 25% من إجمالي المبلغ 32.500 جنيه ثم تسديد باقي المبلغ على ثلاث دفعات ربع سنوية، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والاطلاع على أصول المستندات.

- يضاف مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة القطعة المميزة (سواء على شارع عمومي أو ناصية) تسدد فوراً في حالة الاستلام الفوري، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات.

مكان التقديم

- تقديم الطلبات عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، ومرفق بها المستندات المطلوبة بصيغة pdf، على أن يتم تقديم الأصول عند الاستلام.

أولوية التخصيص طبقاً لأسبقية التقديم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط.

أماكن السداد المسموح بها

- كروت الدفع البنكية من خلال الموقع الإلكتروني.

- من خلال مقرات فوري بلس.

قيمه الطلب ٥٠٠ جنيه لا تسترد، علما بأنه لن يعتد بأي طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب استيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني.

البيانات المدرجة بالطلب المقدم تكون على مسئولية مقدم الطلب، والمحافظة غير مسئولة عن إدراج أي بيانات خاطئة أثناء التسجيل.

في حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقاً من محافظة القاهرة يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أي مسئولية مالية أو قانونية.