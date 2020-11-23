أندونيسيا تسجل 4 آلاف و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أندونيسيا 4 آلاف و442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 502 ألف و110 حالات.
وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس
الساعات الماضية ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 128 ألفا و173 حالة.
وسجلت العاصمة جاكرتا 1009 حالات إصابة جديدة خلال
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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