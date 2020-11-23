122 ألفًا و356 حالة إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عمان

ذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بلغ 122 ألفًا و356 إصابة.

وأضافت الوزارة - في بيان ، أوردته وكالة أنباء عمان، اليوم الإثنين - أن إجمالي عدد الوفيات

بلغ 1386 بنسبة 13ر1%، والمتعافين 113 ألفًا و577 لتصل نسبة الشفاء إلى 8ر92%.



وأشارت إلى أن عدد الموجودين بداخل المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 33 ليصل

الإجمالي إلى 256، وفي العناية المركزة إلى 122 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.