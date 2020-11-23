من دون إخبار وزير الدفاع الإسرائيلي.. نتنياهو يزور السعودية ويلتقي الأمير محمد بن سلمان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسعودية ولقائه ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض بشكل سري من دون إخبار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نتنياهو زار مدينة نيوم الساحلية في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، وكان برفقته رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، والتقى ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي، مايك

بومبيو، وظل نتنياهو في السعودية لما يقرب من أربع ساعات.

وأكدت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء رفض التعليق على الأمر، إلا أن توباز لوك، مستشار نتنياهو المقرب، كتب على تويتر، اليوم الإثنين: "جانتس يمارس السياسة في الوقت الذي يصنع فيه رئيس الوزراء السلام".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم إبلاغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الذي يمثل رئيس حكومة الوحدة بالتناوب في إسرائيل، بالاجتماع

الثلاثي بين نتنياهو ومحمد بن سلمان ومايك بومبيو.

وأضافت الصحيفة، أن السبب الحقيقي وراء تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المصغر لمناقشة تداعيات كورونا في إسرائيل من مساء الأحد إلى اليوم الإثنين، هو تلك الزيارة السرية للسعودية، كما تفاجأ جانتس لسماعه من خلال وسائل الإعلام خبر تأجيل الاجتماع ولم يتم إخباره بالسبب الحقيقي وراء ذلك.

وأفاد موقع واللا العبري أن نتنياهو وكوهين أقلعا إلى السعودية بطائرة مدراء خاصة لرجل الأعمال أودي أنجل، حيث مكثت الطائرة خمس ساعات في مدينة نيوم على ساحل البحر الأحمر، وأضاف الموقع أن الطائرة أقلعت من إسرائيل في الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد.