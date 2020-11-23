من هو أنتوني بلينكن الذي يستعد بايدن لترشيحه وزيرًا لخارجية أمريكا

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يستعد لترشيح أنتوني بلينكن الذي كان مستشارًا للسياسات الخارجية لبايدن، كوزير للخارجية الأمريكية.

بايدن يرشح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية بإدارته الجديدة

مَنْ هو انتوني بلينكن؟:

وفقًا لشبكة سي إن إن، خدم بلينكن في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما كنائب وزير للخارجية، ونائب وزير الأمن القومي، وخدم أيضًا كمستشار شؤون الأمن القومي لبايدن، عندما كان الأخير يشغل منصب نائب الرئيس أوباما.

كان بلينكن عمل نائبًا لوزير الخارجية الأمريكي فيما بين عامي 2015 و2017، كما عمل مع بايدن كمستشار له لسنوات عدة وفي

سنة 2008 شارك في حملة بايدن للترشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي عندما خسر أمام باراك أوباما.

وتابعت المصادر أن بايدن باختياره بلينكن يسعى لإرسال إشارة بأن إعادة بناء تحالفات الولايات المتحدة هي واحدة من الأمور التي تتصدر أولوياته.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قال فيه كبير موظفي البيت الأبيض المقبل، رون كلاين إن الرئيس الأمريكي المنتخب سيشرع بكشف أسماء الشخصيات التي سيرشحها للوزارات.

وقال مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من

الوزراء وإنه يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة، على رغم رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.

وحث رون كلين، الذي عينه بايدن كبيرًا لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب، خصوصًا إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسميًا بفوز بايدن للسماح ببدء عملية نقل السلطة.

وكشف بايدن عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل في البيت الأبيض. وقال كلين "سترون أول أعضاء يختارهم (بايدن) للعمل في إدارته هذا الثلاثاء"، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.

وقال بايدن إنه اختار وزيرًا للخزانة. وضمت القائمة المختصرة رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابقة جانيت يلين، والمسؤولة بالمجلس لايل برينارد، والمسؤولة السابقة بالمجلس سارة بلوم راسكين، ورئيس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رفاييل بوستيك.