توقعات تشير إلي تفوق الصين علي الولايات المتحدة في سوق النفط العالمي

أفادت مصادر أمريكية، بأن الولايات المتحدة قد تفقد في العام المقبل ريادتها في سوق تكرير النفط العالمي إلى الصين، وذلك كما أشارت توقعات وكالة الطاقة الدولية، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك.

و كشفت تقارير أخري، إن الولايات المتحدة أغلقت أكثر من مصنع لتكرير النفط نظرا لقدمها، وذلك في ظل إنشاء الصين أربع مصانع جديدة، ستبلغ طاقتها الإجمالية مقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

إذ انخفض الطلب العالمي على الوقود بمقدار 1.7 مليون برميل من

جهه، إثر وباء فيروس كورونا الذي أثر على إنتاج النفط وتكريره.

ومن جهه أخري ينعكس صعود تكرير النفط في الصين، إلى جانب بناء المصافي، التغيير في نظام الطاقة العالمي، حيث حققت الشركات الصينية مكاسب في أسواق الوقود الدولية.

ونقلت مصادر عن مدير شركة "فاكت غلوبال إنرجي" ستيف سوير، قوله "من المرجح أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في العام

أو العامين المقبلين".

وعلى الرغم من نمو السريع في الصين والهند والشرق الأوسط، إلا أن الصناعة قد تستغرق سنوات للتعافي من الأضرار التي سببها فيروس "كوفيد-19".

كما أشار بنك "باركليز"، اليوم الاثنين، إلي توقعاته لسعر النفط لعام 2021، حيث توقع البنك أن يبلغ خام برنت 53 دولارا للبرميل بفعل ضبط منظمة أوبك وحلفائها للإنتاج واستنادا إلى تعزيز لقاح محتمل لكوفيد-19 الطلب في النصف الثاني من العام.

وكان من المقرر أن ترفع "أوبك+" الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في إطار التخفيف المتدرج لتخفيضات إنتاج قياسية تم الاتفاق عليها في العام الجاري.