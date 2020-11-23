أرامكوا: المنشأة النفطية في جدة تم استهدافها ولم تضرب

كشف مصدر في شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن أحوال المنشأة النفطية في جدة والتي تم استهدافها من قبل مليشيات الحوثيين ، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

كما أشارت مصادر في شركة أرامكو إن المنشأة في جدة تم استهدافها ولم تضرب دون تقديم تفاصيل إضافية،

مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يوجد تأثير أو جرحى مما يعلمه حتى الآن، وذلك في ظل انعدام أنباء رسمية من قبل السلطات السعودية.

إذ تقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن

عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وكانت مليشيات الحوثيين قد شنت هجوم على منشآت أرامكو يوم 14 سبتمبر 2019، حيث استخدمت طائرات مسيرة وصواريخ ضربت منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.