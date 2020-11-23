إثيوبيا: قوات إقليم تيجراي تدمر مطار مدينة أكسوم

أعلنت وسائل إعلام إثيوبية ، اليوم الاثنين، بأن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المتمردة، دمرت مطارا في مدينة أكسوم بعد أن أمهلتها القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام.

وقال زعيم جبهة تحرير تيجراي، ديبريتسيون جيبريمايكل، إن "المهلة كانت ستارا من أجل السماح للقوات الحكومية بإعادة تجميع صفوفها بعد الهزائم التي منيت بها على ثلاث جبهات" حسب وصفه.

ولم تصدر عن الجانبين أي ردود فورية على تعليقات الطرف الآخر، ومن الصعب التحقق من صحة المزاعم لانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

وأكدت الحكومة الإثيوبية، يوم السبت، أن قواتها أحكمت السيطرة على مدينة آديجرات ضمن إطار حملة عسكرية تنفذها في إقليم تيجراي المعارض شمال البلاد.

وذكر مكتب لجنة حالة الطوارئ الحكومية في بيان نشره على حسابه

في "تويتر" أن مدينة آديجرات "حررت بالكامل من ميليشيات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، مضيفا

أن القوات الحكومية تواصل التقدم نحو مركز الإقليم مدينة ميكيلي الواقعة على بعد نحو 115 كلم.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإثيوبية مساء أمس عن انتزاع قواتها مدينتي أكسوم وأدوا في الإقليم الواقع عند الحدود مع إريتريا والسودان.

كما نفى المكتب اليوم مزاعم مفادها أن الاجتماعات التي سيعقدها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع مبعوثين لرئيس الاتحاد الأوروبي سيريل رامافوزا ستتناول وساطة بين حكومة أديس أبابا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".