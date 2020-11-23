الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أربعة فلسطينيين

من بلدة كفر نعمة في رام الله، بعد أن داهم منازلهم وعبث بمحتوياتها.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين من بلدة بيت كاحل، ومن مخيم العروب، ومن بلدة سعير، ومن بلدة بيت عوا، ومن بيت أمر، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من نابلس، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في منطقة الجبل الشمالي.