1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة في بلغاريا

سجلت بلغاريا 1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 2787 فحصًا.
بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 60 حالة وفاة.
وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة -وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم الإثنين-
ووفقًا لأحدث البيانات، هنالك 772 شخصًا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 408 أشخاص في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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