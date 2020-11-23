المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 5 دقائق

أعلن المغرب ،الاثنين، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر، ينشطون بمدينتي إنزكان وأيت ملول.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، في بيان أن ”الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أكدت أن زعيم هذه الخلية قام بمعية مشاركيه بإعلان بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم داعش، قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة“.

وأضاف المصدر ذاته أن ”إجراءات البحث والتتبع أفادت بأن أفراد هذه الخلية الإرهابية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 عاما كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وذلك بالموازاة مع إشادتهم بالعمليات الإرهابية لداعش في عدد من الدول الأجنبية“.

وأسفرت هذه العملية، بحسب البيان، عن حجز أسلحة بيضاء كبيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى أجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف.

وتم حبس المتهمين لمواصلة التحقيق معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمهم للعدالة.

وتعلن الرباط، من حين إلى آخر، تفكيك خلايا إرهابية، وتقول إن استراتيجية مكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية إرهابية منذ عام 2003، بمعدل خلية شهريا