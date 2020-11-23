شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب المصري والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت اليوم جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب المصري بمرحلتها الأولى وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء في 13 محافظة تمثل المرحلة الأولى في الانتخابات.

وتجري جولة الإعادة بين 220 مرشحًا لشغل 110 مقاعد بمجلس النواب المصري.

ويتنافس في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى 4 مرشحين في الجيزة، و4 في الوادي الجديد، و14 في الفيوم، و16 في بني سويف، و30 في المنيا، و24 في أسيوط، و36 في البحيرة، و28 في سوهاج، و18 في قنا، و6 في الأقصر، و10 في أسوان، و26 في الإسكندرية، و4 في مطروح.