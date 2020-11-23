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مقتل شخصين في حادث طعن بكنيسة شمال كاليفورنيا

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أعلن عمدة مدينة سان خوسيه في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء أمس الأحد مقتل شخصين وإصابة أخرين في حادث طعن في إحدى الكنائس بالمدينة.

وقال العمدة سان ليكاردو في تغريدة " قلوبنا معا أسر الشخصين اللذين لقيا حتفهما متأثرين بجراحهما في هجوم على كنيسة جريس بابتيست في وسط المدينة ليلة أمس".

وأضاف أن شرطة سان خوسيه ألقت القبض على المشتبه به، مشيرا إلى أن أخرين " أصيبوا بإصابات خطيرة".

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