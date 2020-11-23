شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين في حادث طعن بكنيسة شمال كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال العمدة سان ليكاردو في تغريدة " قلوبنا معا أسر الشخصين اللذين لقيا حتفهما متأثرين بجراحهما في هجوم على كنيسة جريس بابتيست في وسط المدينة ليلة أمس".
وأضاف أن شرطة سان خوسيه ألقت القبض على المشتبه به، مشيرا إلى أن أخرين " أصيبوا بإصابات خطيرة".
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