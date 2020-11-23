مواطنون يتهمون هيئة توزيع المشتقات النفطية ببغداد بـ'التلكوء' في توزيع مادة النفط

شكا مواطنون، الاثنين، من عدم قيام هيئة توزيع المشتقات النفطية ببغداد بشكل عادي بين مناطق العاصمة، متهمين اياها بـ"التلكوء".

وقال المواطن احمد الجبوري لـ الخليج 365، ان "هناك عدم عدالة بتوزيع مادة النفط على المواطنين، حيث تم توزيعها على مناطق ولم تستلم مناطق اخرى"، لافتا الى ان "هيئة توزيع بغداد توزع مادة النفط على حسب اهوائها".



فيما اكد مواطن اخر ويدعى ابراهيم الجابري ان "على وزارة النفط محاسبة هيئة توزيع بغداد التي لم تعدل بتوزيع المشتقات النفطية مع حلول فصل الشتاء"، متهما اياها بـ"الهيئة الفاسدة التي تتحكم بمواد خصصتها الحكومة للمواطنين".



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