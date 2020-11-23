القبض على 'داعشي' في مطار بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن إلقاء القبض على "إرهابي داعشي" في مطار بغداد الدولي.
وأضاف أنه "جرى للداعشي تتبُع دقيق من قبل استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب مُنذ انطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة (بغداد)".
وأوضح رسول، أنه "عُرف المُكنى (أبو نبأ) بنشاطه الإرهابي مُنذ العام ٢٠٠٣ حيث أنتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعـش وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة من ما يُعرف بوالي ( العراق )، حيث تم تُكلفه بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع مُحافظة بغداد، وقد جاءت هذه العملية العملية بسرية تامة ونجاح باهر".
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