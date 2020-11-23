القبض على 'داعشي' في مطار بغداد

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من القاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المُكنى (أبو نبأ) بعمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي".وأضاف أنه "جرى للداعشي تتبُع دقيق من قبل استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب مُنذ انطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة (بغداد)".

وأوضح رسول، أنه "عُرف المُكنى (أبو نبأ) بنشاطه الإرهابي مُنذ العام ٢٠٠٣ حيث أنتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعـش وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة من ما يُعرف بوالي ( العراق )، حيث تم تُكلفه بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع مُحافظة بغداد، وقد جاءت هذه العملية العملية بسرية تامة ونجاح باهر".

