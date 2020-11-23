شهدت مدينة أوتكياغفيك في ولاية ألاسكا الأميركية آخر غروب لها للعام 2020 ليستمر غياب الشمس فيها 66 يوماً في ظاهرة فلكية غريبة تتكرّر كل عام في هذا التوقيت.

وفي التّفاصيل، غردت خدمة الأحوال الجويّة الوطنية في ألاسكا على موقع تويتر قائلة: "عند الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت ألاسكا، الشمس ستغرب عن أوتكياغفيك التي ستدخل 66 يوما من الظلام القطبي. ستعود الشمس مجددا في 23 كانون الثاني من عام 2021". ويحدث الظلام القطبي نتيجة ميل الأرض بعيدًا عن الشمس خلال فصل الشتاء، أي عندما لا يكون أي قرص من أقرص الشمس مرئيًا فوق الأفق على الإطلاق. ويحدث عكس هذه الظاهرة خلال المواسم الدافئة في نصف الكرة الشمالي، من شهر أيّار حتى شهر آب، عندما لا تغيب الشمس لأكثر من شهرين.

كانت هذه تفاصيل خبر مدينة لن ترى الشمس قبل 66 يوماً... شاهدوا آخر غروب لها للعام 2020! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.