توجيه رسمي بمنح المهندسين الزراعيين إجازات لبيع المستلزمات الزراعية

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاثنين، بمنح المهندسين الزراعيين إجازات الوكالات الخاصة ببيع المواد والمستلزمات الزراعية.
وأضاف النايف، أنه "بناء على هذا التوجيه، شرعت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية احدى تشكيلات وزارة الزراعة بإعادة العمل بوكالات المستلزمات الزراعية ومنحها للمهندسين الزراعيين حصراً".
ودعا الناطق الرسمي للزراعة، جميع المهندسين الزراعيين ممن لديهم ممارسة اجازة ممارسة مهنة صادرة من نقابة المهندسين الزراعيين وهي شرط اساسي لمنحهم هذه الوكالات بـ "تقديم طلباتهم الى الشركة اعلاه"، موضحاً أن "ذلك هو جزء مهم من ايجاد فرص عمل للمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل لكونهم شريحة مهمة وفعالة في تطوير القطاع الزراعي والذين سيكون لهم دورا كبيرا في انعاش الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي للبلاد".
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