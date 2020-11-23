وللمقارنة فإن الطاقة الإنتاجية للمحطات الأربع (1.2 مليون برميل يوميا) تعادل قدرة تكرير النفط في بريطانيا.
وتراجع الطلب العالمي على الوقود في العالم بسبب وباء فيروس كورونا ما أثر على إنتاج النفط وتكريره، الذي انخفض بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، أكثر من نصف هذا الانخفاض جاء على المصانع الأمريكية.
ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الطلب على النفط والبلاستيك في الصين ودول آسيوية أخرى على عكس الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تواجه المنطقتان أزمة اقتصاد عميقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تزيح الولايات المتحدة من صدارة سوق تكرير النفط العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.