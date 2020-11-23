إذاعة إثيوبية: قوات تجراي دمرت مطارا في مدينة أكسوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام إثيوبية، أن قوات تجراي، دمرت مطارا في مدينة أكسوم، بعد مهلة الـ72 ساعة التي منحتها الحكومة الاتحادية للاستسلام.

وقالت إذاعة ف"انا" التابعة للدولة، اليوم الإثنين، إن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، دمرت مطارا في مدينة أكسوم.

ولفتت الإذاعة إلى أن تدمير المطار جاء بعد أن أمهلتهم القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام.

وحتى الساعة 8:00 تغ، لم يصدر عن الجانبين سواء الحكومة الاتحادية في أديس أبابا أو إقليم تجراي، أية ردود فورية بشأن هذا الموضوع.