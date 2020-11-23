شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأميركي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية - الليلة الماضية في نيوم - معالي مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها.

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