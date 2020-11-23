إصابات كورونا في ألمانيا تصل إلى 929133 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 929133 بعد تسجيل 108641 حالة جديدة.



وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14112 بعد تسجيل 90 حالة وفاة جديدة.

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