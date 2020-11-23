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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 44059 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 9.14 مليون حالة.
وتحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بكورونا لكن معدل الزيادة بها انخفض منذ أن بلغ ذروته في سبتمبر.
وبحسب إحصاء لرويترز، وصل عدد الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من 50 ألف حالة لأكثر من أسبوعين.
وطبقا لأحدث بيانات وزارة الصحة فقد ارتفع عدد الوفيات 511 ليصل الإجمالي إلى 133738.
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