شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم الإثنين تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 25173 حالة شملت 6866 حالة في العاصمة موسكو مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و 114502.



كما ذكرت السلطات أن 361 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة رسميا إلى 36540 حالة.

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