شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستعد لتمديد العزل.. وتعلن بدء برنامج التطعيم الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت-رويترز

قال مسؤول ألماني كبير، ومسودة اقتراح، الأحد، إن ألمانيا ستضطر لتمديد إجراءاتها الحالية لاحتواء جائحة «كوفيد-19» حتى 20 ديسمبر/كانون الأول.

وفرضت ألمانيا إجراءات «عزل عام مخففة» لمدة شهر اعتباراً من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني؛ لاحتواء موجة ثانية من الفيروس الذي يجتاح معظم أوروبا، لكن أعداد الإصابات لم تنخفض. وأغلقت الحانات والمطاعم ولكن المدارس والمتاجر ما زالت مفتوحة. وتقصر الإجراءات الحالية التجمعات الخاصة على عشرة أشخاص كحد أقصى من أسرتين، وتقول مسودة الاقتراح إن هذا العدد سيتم تقليصه إلى خمسة.

ولم يتضح أي من الولايات الاتحادية الألمانية الست عشرة تدعم مسودة الاقتراح. وقال زعيم حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» في بافاريا، ماركوس سويدر لبيلد آم سونتاج، إن أفضل خطوة يمكن اتخاذها هي تمديد إجراءات العزل لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما يعني أن تنتهي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول.

وقال سويدر: «انكسرت الموجة لكن لسوء الحظ عدد الإصابات الجديدة لا ينخفض. خلافاً لذلك تستمر وحدات الرعاية الفائقة في التكدس مع تزايد عدد الوفيات».

وأضاف أنه يجب استمرار إغلاق دور السينما والحانات والفنادق، وقال إنه يجب حظر الألعاب النارية ليلة رأس السنة في الميادين العامة الكبيرة. وتقترح المسودة حظر بيع وشراء الألعاب النارية. وتجتمع المستشارة أنجيلا ميركل بزعماء الولايات في 25 نوفمبر/تشرين الثاني؛ لبحث ما إذا كانت ستفرض مزيداً من القيود أو تمدد القيود الحالية.

وقال وزير المالية أولاف شولتس، إنه يجب استمرار الدعم المالي للشركات المتضررة إذا تم الاتفاق على تمديد القيود، لكنه أضاف أن التعويض المستمر عن 75% من الإيرادات المفقودة سيكون تحدياً بموجب قوانين المنافسة الأوروبية.

إلى ذلك، نُقل عن وزير الصحة الألماني ينس سبان قوله إن ألمانيا قد تبدأ في إعطاء لقاحات «كوفيد-19» الشهر المقبل.

وقال سبان في مقابلة صحفية: «هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام، وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور».

وأضاف سبان أنه طلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول، وأن هذا يسير على ما يرام. وقال إن ألمانيا حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.