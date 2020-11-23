شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 184 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-وام

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 184591 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و1476 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 12 مليوناً، و28 ألفاً، و81 إصابة، وزاد عدد الوفيات إلى 255076 وفاة.

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