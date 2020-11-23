شكرا لقرائتكم خبر عن ميلنر: فيرمينيو أتعس اللاعبين حظاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف جيمس ميلنر زميله البرازيلي روبرتو فيرمينيو بأتعس اللاعبين حظاً بعدما فصلت 10 مليمترات الكرة عن خط المرمى في تسديدته بالدقيقة الـ77 من مباراة فوز ليفربول أمام ليستر سيتي 3- صفر وفق تقنية عين الصقر، وقال ميلنر الذي مرر الكرة الحاسمة لفيرمينيو كي يسجل لاحقاً: «بوبي، لا أعرف ماذا كان يفعل لكنه أتعس إنسان على وجه الأرض حظاً على مدى الـ80 دقيقة، عندما سجل فرحنا».

ودافع المدرب كلوب عن فيرمينيو وقال: «لا يلعب ماني وجوتا وفيرمينيو معاً في خط الهجوم كثيراً، لكنهم انسجموا وقدموا، ما يقال عن فيرمينيو سخيف، وكنت سعيداً عندما سجل».

وكان هدف فيرمينيو الأحد هو ثاني هدف هذا الموسم له في الدوري، بعد 9 جولات، كما صام عن التسجيل في مباريات الفريق الأوروبية الثلاث هذا الموسم.

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