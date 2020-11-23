صور.. محافظ المنيا يتفقد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، عددا من لجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020، التي انطلقت صباح اليوم، في 474 مركزًا انتخابيًا و1021 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم بجميع مراكز المحافظة.

شملت جولة المحافظ، تفقد مقار اللجان بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، ومدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف الثانوية العسكرية بنين، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وقال المحافظ، إنه جرى رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، كما جرى توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مُشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل وبعد عملية التصويت.

وأضاف القاضي، أنه تُجرى المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة.

تُجرى انتخابات الإعادة في محافظة المنيا في 5 لجان عامة ويتنافس فيها 30 مرشحًا على 15 مقعدًا.