745 إصابة و49 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ(24) الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 298 حالة خطيرة.
ذكرت الوزارة - في بيانها، الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية
ويبلغ عدد الحالات النشطة في إسرائيل 8 آلاف و471 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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