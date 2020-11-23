وفاة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد الشيخ عبدالله

أعلنت الرئاسة الموريتانية، فجر اليوم الإثنين، عن الحداد لمدة ثلاثة أيام إثر وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد الشيخ عبدالله، في وقت متأخر من الليلة.
و حكم سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله موريتانيا من أبريل 2007 حتى أغسطس 2008، قبل أن يطيح به الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، ليعتزل عبدالله
واستأنف آلاف الصيادين الموريتانيين، السبت، أنشطة الصيد التقليدي والشاطئي في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا، بعد فترة توقيف دامت زهاء شهر، ضمن استراتيجية موريتانية يطلق عليها "التوقف البيولوجي"؛ تهدف للحفاظ على تكاثر الأسماك .
وذكرت الإذاعة الموريتانية أن أكثر من ثلاثة آلاف من الزوارق عادت أدراجها في عباب المحيط بعد السماح لهم بممارسة الصيد التقليدي والشاطئي.
ونقلت الإذاعة عن محمد فال ولد يوسف مدير عام ميناء خليج الراحة قوله "جرى ضمان عودة آمنة للصيادين التقليدين، بما فيها التدابير الوقايية ضد كوفيد 19".
وأشار إلى أنه جرى تعقيم الزوارق وتنظيف الميناء وفتح الممرات، كما جرى القيام بحملات للتحسيس والتوعية ومتابعة التوجيهات والإرشادات الوقاية.
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