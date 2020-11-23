إعلام عبري: نتنياهو التقى سراً بابن سلمان في السعودية

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن عقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لقاء سريا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في السعودية، أمس الأحد.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) الرسمية وإذاعة جيش الاحتلال وصحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار السعودية سرا أمس الأحد والتقى بولي عهد السعودية ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هناك.



ونقلت "كان" عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، أن نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين توجهوا إلى السعودية أمس. والتقى الاثنان بمحمد بن سلمان ومايك بومبيو، وعادا إلى "إسرائيل" بعد خمس ساعات.



ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو، كما لم يصدر أي تعقيب من الجهات الرسمية السعودية.



وفي وقت سابق، ذكرت "كان" أنه تم تداول أنباء عن رحلة غير عادية غادرت من إسرائيل أمس متوجهة إلى مدينة نيوم السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



وعقب إعلان البحرين والإمارات تطبيع علاقاتهما مع الاحتلال الإسرائيلي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 أيلول/سبتمبر إنه جرى بدء حوار مع السعودية، بشأن تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، السبت، إن بلاده تؤيد التطبيع الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مشترطا لذلك إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة.



وتعلن الرياض بشكل رسمي التزامها بمبادرة السلام العربية، والتي تشترط إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 من أجل الانخراط في السلام مع "إسرائيل".

