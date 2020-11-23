مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات مع الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع الإمارات، وهو أول اتفاق من نوعه لإسرائيل مع دولة عربية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل التصويت في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: “هذه هي الدولة العربية الأولى التي نوقع معها مثل هذا الاتفاق وهذه خطوة ستسهل السياحة المتبادلة”.

وصوت الوزراء بالإجماع على الاتفاقية التي تم توقيعها في تل أبيب الشهر الماضي، وصادقت حكومة الإمارات عليها في 1 نوفمبر، مما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن حتى واشنطن، أقرب حليف لإسرائيل، رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاقية إعفاء من التأشيرات مع تل أبيب.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي صادق بداية الشهر الجاري على اتفاقية مع إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول، وهي واحدة من الاتفاقيات بين الحكومتين بعد تطبيع العلاقات.

وكان وفد إماراتي حكومي، وصل إلى إسرائيل في 20 أكتوبر الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، ووقع الجانبان أربع اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وضم الوفد الإماراتي وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

ووقعت الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل منتصف شهر سبتمبر في واشنطن وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.