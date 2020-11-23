اخبار العالم

عاجل : أكسفورد تؤكد بأن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد كورونا بنسبة 90%

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أكسفورد تؤكد بأن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد بنسبة 90% والان نبدء بالتفاصيل

قالت جامعة اكسفورد بأنها قامت بتجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر .

وأضافت الجامعة إلى أنه سيتم تسريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل 3 مليار جرعة بداية 2021 .

وأكدت اكسفورد إلى أن لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" فعال ضد كورونا بنسبة 90% .

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : أكسفورد تؤكد بأن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد كورونا بنسبة 90% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"