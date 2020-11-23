شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أكسفورد تؤكد بأن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد كورونا بنسبة 90% والان نبدء بالتفاصيل

قالت جامعة اكسفورد بأنها قامت بتجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر . وأضافت الجامعة إلى أنه سيتم تسريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل 3 مليار جرعة بداية 2021 . وأكدت اكسفورد إلى أن لقاح أكسفورد "أسترازينيكا" فعال ضد كورونا بنسبة 90% .

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