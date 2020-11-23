قتيلان في حادث طعن بكنيسة أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخصان وأصيب آخرون في حادث طعن بإحدى الكنائس بمدينة سان خوسيه شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال عمدة المدينة سان ليكاردو في تغريدة " قلوبنا مع أسر الشخصين اللذين لقيا حتفهما متأثرين بجراحهما في هجوم على كنيسة جريس بابتيست في وسط المدينة ليلة أمس".



وأضاف أن شرطة سان خوسيه ألقت القبض على المشتبه به، مشيرا إلى أن آخرين " أصيبوا بإصابات خطيرة".

ولم يذكر ليكاردو دوافع الهجوم.