رسمياً..مصر تعلن الدخول في الموجة الثانية لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر رسميا، أمس الأحد، دخول البلاد في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك وفق ما أفادت به وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، خلال اجتماعها مع بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، وتامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنًا مع بدء الموجة الثانية للوباء.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي خاصة أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارىء، والمستلزمات الطبية والوقائية، بحسب صحيفة أخبار اليوم المصرية.

وأضاف في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، أن "الوزيرة أكدت على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر للأشقاء في مختلف الدول لمساندتهم في مواجهة الأزمات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن".

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة ناقشت مع رؤساء الهيئات الآليات والإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة بيع الأدوية للمرضى عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت، وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث إن هذه التطبيقات تقوم ببيع الأدوية "أون لاين" مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين، مناشدة المواطنين بالحصول على الأدوية من الصيدليات أوالمنشأت الصحية.